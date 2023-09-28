Спектакль "Слишком женатый таксист"

Ожидается пьеса Рэя Куни. По сюжету таксист Джон Смит кинулся спасать пенсионерку от хулиганов. Старушка стукнула своего спасителя сумочкой по голове, и, не опомнившись от шока, в больнице Джон называет два разных домашних адреса... Дело в том, что у него две жены.
С Мэри персонаж зарегистрировал брак в мэрии, а с Барбарой обвенчался в церкви. К одной приезжает после ночной смены, к другой – после дневной. Когда супружеский график дает сбой, двоеженцу приходится крутиться, как белка в колесе.
Фото: pxhere
