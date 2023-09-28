Спектакль "Слишком женатый таксист"

Спектакль покажут 22 декабря в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Ожидается пьеса Рэя Куни. По сюжету таксист Джон Смит кинулся спасать пенсионерку от хулиганов. Старушка стукнула своего спасителя сумочкой по голове, и, не опомнившись от шока, в больнице Джон называет два разных домашних адреса... Дело в том, что у него две жены.

С Мэри персонаж зарегистрировал брак в мэрии, а с Барбарой обвенчался в церкви. К одной приезжает после ночной смены, к другой – после дневной. Когда супружеский график дает сбой, двоеженцу приходится крутиться, как белка в колесе.

Фото: pxhere