Спектакль "Слишком женатый таксист"

Спектакль покажут 24 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцам покажут комедийную пьесу Рэя Куни. Все начнется с недоразумения.

По сюжету таксист Джон Смит кинулся спасать пенсионерку от хулиганов. Бойкая старушка стукнула своего спасателя сумочкой по голове, и, не опомнившись от шока, в больнице Джон называет два разных домашних адреса... Дело в том, что у него две жены.

С Мэри персонаж зарегистрировал брак в мэрии, а с Барбарой обвенчался в церкви. К одной приезжает после ночной смены, к другой – после дневной. Когда супружеский график дает сбой, двоеженцу приходится крутиться, как белка в колесе.

Фото: pxhere