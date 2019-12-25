  1. Главная
Спектакль "Слишком женатый таксист"
Сегодня, 19:00
139
Спектакль покажут 24 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцам покажут комедийную пьесу Рэя Куни. Все начнется с недоразумения. 

По сюжету таксист Джон Смит кинулся спасать пенсионерку от хулиганов. Бойкая старушка стукнула своего спасателя сумочкой по голове, и, не опомнившись от шока, в больнице Джон называет два разных домашних адреса... Дело в том, что у него две жены. 

С Мэри персонаж зарегистрировал брак в мэрии, а с Барбарой обвенчался в церкви. К одной приезжает после ночной смены, к другой – после дневной. Когда супружеский график дает сбой, двоеженцу приходится крутиться, как белка в колесе. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

