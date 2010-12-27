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Спектакль "Слепота"
Вчера, 20:00
2019
lesjasap

Спектакль "Слепота"

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Зрители на два часа станут "слепцами".

На сцене "ДК Громова" состоится необычный спектакль-перформанс "Слепота", Экспериментальная постановка создана Ильей Мощицким. Режиссер черпал вдохновение от  одноименного произведения писателя Жозе Сарамаго.

Постановщик создал действие, которое разворачивается в воображении зрителя. Каждый из гостей станет безымянным жителей города, зараженного эпидемией. Помогать" слепым" передвигаться по таинственному миру будут помогать восемь актеров.

Продолжительность спектакля: 2 часа

Место проведения: Громова, 4 в арт-пространстве "ДК Громов"

Ограничение: 18+

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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