Спектакль "Слепота"

Зрители на два часа станут "слепцами".

На сцене "ДК Громова" состоится необычный спектакль-перформанс "Слепота", Экспериментальная постановка создана Ильей Мощицким. Режиссер черпал вдохновение от одноименного произведения писателя Жозе Сарамаго.

Постановщик создал действие, которое разворачивается в воображении зрителя. Каждый из гостей станет безымянным жителей города, зараженного эпидемией. Помогать" слепым" передвигаться по таинственному миру будут помогать восемь актеров.

Продолжительность спектакля: 2 часа

Место проведения: Громова, 4 в арт-пространстве "ДК Громов"

Ограничение: 18+