  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Слава"
Сегодня, 18:00
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Слава"

0 0

Спектакль покажут 12 октября в БДТ имени Товстоногова. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Жанр спектакля режиссер Константин Богомолов определил как "пьесу о хороших людях". Постановка называется пафосно, но она сама несет разрушение этого пафоса. 

Автор использует идеологические формы, чтобы пропагандировать гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. Проигрывает тот герой, который готов идти на жертву. Будет воспроизведен советский "Ла-Ла Лэнд". 

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии