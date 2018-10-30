Спектакль "Слава"

Спектакль покажут 12 октября в БДТ имени Товстоногова. Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Жанр спектакля режиссер Константин Богомолов определил как "пьесу о хороших людях". Постановка называется пафосно, но она сама несет разрушение этого пафоса.

Автор использует идеологические формы, чтобы пропагандировать гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. Проигрывает тот герой, который готов идти на жертву. Будет воспроизведен советский "Ла-Ла Лэнд".

Фото: пресс-служба БДТ имени Товстоногова