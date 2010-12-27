Константин Богомолов: "Пьеса о хороших людях".

Спектакль "Слава" Константина Богомолова приедет в Петербург. Он пройдет на сцене БДТ им. Товстоганова. Сам режиссер называет ее "пьесой о хороших людях". В основе постановки лежит пьеса классика соцреализма Виктора Гусева. Она была написана в 1935 году. Постановка в стихотворной форме развивается вокруг подвига московского инженера. Ради чего он это сделал: ради настоящего героизма или напоказ?

В "Славе" играют народные артисты России Нина Усатова, Валерий Дегтярь, Елена Попова, заслуженные артисты России Анатолий Перов и Василий Реутов и многие другие.

Продолжительность: 150 мин.

Возрастные ограничения: 12+

Фото: bdt.spb.ru