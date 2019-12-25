Спектакль "Скелет в шкафу"

Пьеса известного сатирика Семена Альтова про спасение жизни юмором.

Спектакль-анекдот про типичную российскую семью. Женщина – кормилица и добытчик, мужчины – мечтатели о богатстве и строители воздушных замков. Жизнь проходит, скелеты в шкафах шуршат, и от отчаяния спасает только шутка.

Сатирик Семен Альтов, на чьей пьесе и основан спектакль, любит говорить: "Жизнь это чудо! А жизнь в нашей стране, – необыкновенное чудо!".

Спектакль идет 2 часа 20 минут с антрактом.

Цена билетов: от 300 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская улица, д. 19

Фото: www.teatrvfk.ru