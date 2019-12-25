Спектакль "Скелет в шкафу"

Спектакль-анекдот про типичную российскую семью. Женщина – кормилица и добытчик, мужчины – мечтатели о богатстве и строители воздушных замков. Жизнь проходит, скелеты в шкафах шуршат, и от отчаяния спасает только шутка.
Сатирик Семен Альтов, на чьей пьесе и основан спектакль, любит говорить: "Жизнь это чудо! А жизнь в нашей стране, – необыкновенное чудо!".
Спектакль идет 2 часа 20 минут с антрактом.
Цена билетов: от 300 рублей
Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская улица, д. 19
Фото: www.teatrvfk.ru
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