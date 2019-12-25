Спектакль "Сказка для непослушных медвежат"

Возрастное ограничение: 4+.

Жили-были в одном лесу Михаил Иваныч и Настасья Иванна. Они были такие добрые, что даже злая собака, которая их двор охраняла, ушла злиться в другое место. Было у них все как у людей, то есть медведей. И дом был, и сад, и собственная домашняя муха. Не было хлопот у медведей, пока в доме не появился маленький медвежонок – Мишук. В один из дней он решил, что неправильно его воспитывают, и сбежал из дома, по дороге прихватив зайчонка. Шли они, шли и пришли не к себе домой, а прямиком в лисью избушку. Только тогда и понял Мишук, что такое родной дом, где тебя любят и в обиду не дадут.

Время: 11:30, 14:00

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru