В Александринском театре.

В Александринском театре покажут спектакль "Сирано де Бержерак. Сценическая редакция текста – Н.Рощин и А.Демидчик на основе подстрочного перевода М. Зониной.

Обращаясь к одной из самых популярных пьес мирового репертуара, главный режиссер Александринского театра Николай Рощин поставил спектакль на основе новой, созданной по современному подстрочному переводу сценической версии текста.

В роли Сирано – постоянный соавтор Рощина, автор музыки и звукового оформления спектакля Иван Волков.

Спектакль идет с одним антрактом.

Для зрителей старше 18 лет.