Спектакль "Синьор из высшего общества"

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Режиссер Дамир Салимзянов сделал для спектакля новые перевод и сценическую редакцию.
По сюжету главный герой синьор Папагатто является завсегдатаем публичных светских мероприятий. Используя обаяние и знание законов психологии, он общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы. Еду персонаж продает и таким образом обеспечивает семью. Но наступает момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает таланты впустую.
Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета
