Спектакль "Синьор из высшего общества"

Спектакль покажут 17 октября в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Режиссер Дамир Салимзянов сделал для спектакля новые перевод и сценическую редакцию.

По сюжету главный герой синьор Папагатто является завсегдатаем публичных светских мероприятий. Используя обаяние и знание законов психологии, он общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы. Еду персонаж продает и таким образом обеспечивает семью. Но наступает момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает таланты впустую.

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета