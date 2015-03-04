  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Синьор из высшего общества"
Сегодня, 19:00
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Синьор из высшего общества"

0 0

Спектакль покажут 17 октября в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Режиссер Дамир Салимзянов сделал для спектакля новые перевод и сценическую редакцию. 

По сюжету главный герой синьор Папагатто является завсегдатаем публичных светских мероприятий. Используя обаяние и знание законов психологии, он общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы. Еду персонаж продает и таким образом обеспечивает семью. Но наступает момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает таланты впустую. 

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии