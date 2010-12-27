Спектакль "Синие розы"

Спектакль Льва Шехтмана поставлен по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец".

"Стеклянный зверинец" По пьесе Теннесси успел завоевать любовь читателей всего мира. Оно считается классикой американской драматургии. Сюжет постановки происходит в 30-ых годах прошлого века. Герой мечется перед выбором: остаться в родном городке и помогать бедной матери и больной сестре, или направиться куда глаза глядят,и, возможно, добиться больших успехов и повидать мир.

История рассказывается от имени девочки Лоры, вынужденной сидеть взаперти и принимать большие дозы лекарства. Она также мечтает об общении со внешним миром, но пока находит в утешении в уходе за собственным "стеклянным зверинцем".

Режиссером спектакля выступил Лев Шехтман.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.