Спектакль "Синие розы"

Спектакль Льва Шехтмана поставлен по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец".

"Стеклянный зверинец" — пьеса, давно заслужившая мировое признание и ставшая классикой американской драматургии. И хотя события драмы развиваются в Америке тридцатых годов прошлого века, проблемы её героев выходят за временные рамки. Режиссёр спектакля Лев Шехтман обыгрывает название: главная героиня Лора во время болезни принимает сильные дозы лекарств, но люди слышат в этом словосочетании нечто странное - "синие розы".

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.

Спектакль пройдет на сцене молодёжного театра на Фонтанке.

Фото: молодёжный театр на Фонтанке