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Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Синие розы"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA
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Спектакль "Синие розы"

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Спектакль Льва Шехтмана поставлен по пьесе Теннесси Уильямса "Стеклянный зверинец".

"Стеклянный зверинец" — пьеса, давно заслужившая мировое признание и ставшая классикой американской драматургии. И хотя события драмы развиваются в Америке тридцатых годов прошлого века, проблемы её героев выходят за временные рамки. Режиссёр спектакля Лев Шехтман обыгрывает название: главная героиня Лора во время болезни принимает сильные дозы лекарств, но люди слышат в этом словосочетании нечто странное - "синие розы". 

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с одним антрактом.

Спектакль пройдет на сцене молодёжного театра на Фонтанке.

Фото:  молодёжный театр на Фонтанке

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Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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