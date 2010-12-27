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Спектакль "Сибирь"
Сегодня, 19:00
265
Rybka123

Спектакль "Сибирь"

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Театр Ненормативной Пластики приглашает на спектакль о тяжелой жизни пенсионера.

Сибирь — спектакль про одинокого пенсионера, который родными людьми отправлен в хоспис, будто в ссылку в Сибирь. Спектакль представляет переплетение мира реального, где герой один находится в палате, и мира его фантазий. Над постановкой работал режиссер Роман Каганович. 

Продолжительность постановки: 70 мин.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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