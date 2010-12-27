В Александринском театре сыграют премьеру сезона - спектакль "Швейк. Возвращение". Постановка создана на основе литературной пьесы татьяны Рахмановой. В свою очередь автор вдохновлялась романом Ярослава гашека "Похождения бравого солдата Швейка".
Сюжет рассказывает о "маленьком" человеке, который проходит тяжелые испытания во время Второй мировой войны. Режиссер Валерий Фокин переосмысливает произведение и переносит мысли и чувства героя в современный мир.
Начало в 19:00.
Фото: Александринский театр
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