Спектакль пройдет на основной сцене Александринского театра.

В Александринском театре сыграют премьеру сезона - спектакль "Швейк. Возвращение". Постановка создана на основе литературной пьесы татьяны Рахмановой. В свою очередь автор вдохновлялась романом Ярослава гашека "Похождения бравого солдата Швейка".



Сюжет рассказывает о "маленьком" человеке, который проходит тяжелые испытания во время Второй мировой войны. Режиссер Валерий Фокин переосмысливает произведение и переносит мысли и чувства героя в современный мир.

Начало в 19:00.

Фото: Александринский театр