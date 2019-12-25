Спектакль "Шоу для настоящих леди"

Жителей и гостей Петербурга приглашают на спектакль-хит. Почти как голливудский фильм "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро в главной роли.
Чтобы пережить Великую депрессию начала 30-х годов прошлого века, друзья-актеры решили принять участие в предвыборной кампании сенатора Брауна. Ради новой жизни им пришлось даже сменить образ: они переоделись в женщин.
Автор постановки – режиссер Владимир Глазков. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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