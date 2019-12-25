Спектакль "Шоу для настоящих леди"

Спектакль представят 21 сентября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на спектакль-хит. Почти как голливудский фильм "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро в главной роли.

Чтобы пережить Великую депрессию начала 30-х годов прошлого века, друзья-актеры решили принять участие в предвыборной кампании сенатора Брауна. Ради новой жизни им пришлось даже сменить образ: они переоделись в женщин.

Автор постановки – режиссер Владимир Глазков. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина