Пикантная комедия 18+.

Спектакль "Школа жён" поставлен по высокой комедии Мольера. Главный герой Арнольф больше всего на свете боится стать рогоносцем. Поэтому мужчина решает жениться на наивной девушке Агнессе из монастыря и разрабатывает план по созданию счастливой семьи, который включает десять заповедей супружества. Однако Агнесса, не смотря на свою наивность, не может полюбить мужчину, который хочет превратить ее в безропотную супругу.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: Клоун-мим-театр "Мимигранты", Рижский проспект, 23

Фото: mimigrants.ru