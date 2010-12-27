Спектакль "Школа налогоплательщиков"

В Молодежном театре сыграют остро социальную комедию на злобу дня.

В Молодежном театре на Фонтанке покажут комедийную пьесу "Школа налогоплательщиков". В центре сюжета истории героев, которые пытаются выжить в сложное для экономики время. Персонажи мечтают о богатстве, рекламе на шпиле Эйфелевой башни и семейном благополучии. Получится ли у них достигнуть своих целей, зрители смогут узнать вечером 4 августа.

Произведение написано во Франции в 1934 году. Пьеса переведена на несколько десятков языков и сыграна на многих площадках мира. На данный момент она считается наиболее актуальным литературным творением автора Вернейя.

Начало спектакля: 19 часов. Продолжительность постановки: 3,5 часа. Идет с двумя антрактами.