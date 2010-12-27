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Спектакль "Шизгара"
Сегодня, 19:00
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Asyaromanenkova
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Спектакль "Шизгара"

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Театр им. В. Ф. Комиссаржевской представляет увлекательный спектакль по мотивам произведения Ю. Вознесенской "Шизгара".

Постановка станет настоящим откровением для мужчин и забавным фельетоном для женщин. Зрители будут смеяться, злиться, грустить и ужасаться вместе с десятью актрисами. Совершенно разные представительницы слабого пола окажутся вместе волею случая. Ну и что же делать женщинам, собравшись вместе? Конечно разговаривать, сплетничать и делиться личным.

Теги: шизгара
Категории: Театр

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