Спектакль "Шизгара"

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской представляет увлекательный спектакль по мотивам произведения Ю. Вознесенской "Шизгара".

Постановка станет настоящим откровением для мужчин и забавным фельетоном для женщин. Зрители будут смеяться, злиться, грустить и ужасаться вместе с десятью актрисами. Совершенно разные представительницы слабого пола окажутся вместе волею случая. Ну и что же делать женщинам, собравшись вместе? Конечно разговаривать, сплетничать и делиться личным.