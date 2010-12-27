Спектакль "Шизгара"

Уникальная возможность заново окунуться в ушедшую эпоху и исчезнувшую страну. Пестрая история о женских судьбах с самыми волнительными вопросами для людей из 70-80-хх годов прошлого века.
На сцене – палата роддома и десять женщин с их бесконечными историями о жизни. В одной комнате соседствуют учительница, стюардесса, чиновница, бездомная. Биография каждой из них – часть судьбы страны, прошедшей через самые громкие и значимые события. Несмотря ни на что, женщины оставались людьми с верой в светлое будущее.
Спектакль поставлен по роману Юлии Вознесенской "Женский Декамерон".
Цена: от 300 рублей
Адрес: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., дом 19
Фото: spb.ponominalu.ru
Обсуждение ( 0 )