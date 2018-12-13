Спектакль "Шерлок Холмс"

В "Балтийском доме" пройдет показ музыкального детектива "Шерлок Холмс".

Ни для кого не секрет кто такой Шерлок Холмс. Это литературный персонаж, который был создан Артуром Конан Дойлом. Его произведения, посвящённые приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского частного детектива, считаются классикой детективного жанра.

На сцене царит атмосфера стимпанка – воздушные шары, дирижабли, фантастические машины. И над всем этим - интеллектуальный Владас Багдонас в роли Шерлока. Легендарная Татьяна Пилецкая – в роли миссис Хадсон. Композиции всенародно любимого маэстро Раймонда Паулса – в роли Музыки. Игорь Коняев – в роли Режиссера.

Продолжительность спектакля: 2,5 часа. Идет с одним антрактом.