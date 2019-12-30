Спектакль "Севастопольский вальс"

В театре Музкомедии покажут оперетту о последних днях обороны Севастополя.

В театре Музыкальной комедии покажут оперетту о жизни обычных людей в военные времена. Пьеса объясняет, что в это время возможны не только невзгоды, но и счастливые моменты. Рассказ ведется о судьбах людей и чувствах, которые они испытывают.

Действие разворачивается в послевоенную эпоху. На улице - 1949 год. Мирные жители страны вспоминают времена, наступившие для них в июне 1942 года. Эти дни являются завершающими в обороне Севастополя. Главному герою Дмитрию Аверину пришлось пройти не только через боевые испытания, но и через любовь.

"Севастопольский вальс" является одним из самых популярных произведений Константина Листова. Она создана в 1961 году к 20-летию начала войны. Основной для оперетты стала одноименная песня, созданная в 1955 году к 10-летию Победы в ВОВ.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с двумя антрактами.



