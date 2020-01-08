Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль "Щелкунчик, или Рождественские сны и видения Мари Штальбаум " начинается под серебряную капель фортепьянной музыки. Сам воздух в зрительном зале будет пронизан предчувствием загадочных событий и наступающего Рождества. Изящный и исполненный таинственности Дроссельмейер в пудреном парике и золоченом камзоле напомнит зрителям Моцарта.

Однако главной героиней в спектакле является юная Мари Штальбаум. Мир ее видений и предчувствий берутся за основу постановки. Сны и явь меняются попеременно, сквозь фантастику проступает реальность, и эта реальность обретает причудливые фантастические очертания. В переплетении двух действительностей мужает душа девочки, обретает пищу сердце, а чувства – глубину и силу.

Эта девочка, которая и в своей семье порою кажется чужой, вступает в неравную борьбу со злым Мышиным королем, пытаясь спасти деревянную куклу.

Время: 11:00, 14:00, 17:00

Продолжительность: 50 минут

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru