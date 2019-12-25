Спектакль "Счастье мое"

Действия развернутся в 1947 году. Виктория мечтала о счастье: она хотела быть пионервожатой, стоять на линейке и иметь ребенка. А молодой человек Семен грезил о карьере дипломата и пышных приемах у английской королевы.
Война закончилась, люди стремились освободиться от прошлого. Но это особое время: мечты сталкивались с реальностью, и все получалось не "по плану". Виктория и Семен случайно встречаются и влюбляются друг в друга, их любовь становится главным жизненным испытанием.
Фото: пресс-служба Театра на Литейном
