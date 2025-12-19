Спектакль "Счастье мое"

Спектакль покажут 29 января в театре "На Литейном". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Действия развернутся в 1947 году. Девушка Виктория мечтала о счастье: она хотела быть пионервожатой, стоять на линейке и иметь ребенка. А молодой человек Семен грезил о карьере дипломата и пышных приемах у английской королевы.

Война закончилась, люди мечтали и стремились освободиться от прошлого. Но это особое время: мечты сталкивались с реальностью, и все получалось не "по плану". Виктория и Семен случайно встречаются и влюбляются друг в друга, их любовь становится главным жизненным испытанием.

Фото: пресс-служба театра "На Литейном"