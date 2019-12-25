  1. Главная
Спектакль "Счастье мое"
Сегодня, 19:00
Спектакль представят 27 августа в Театре на Литейном. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Действия спектакля развернутся в 1947 году. По сюжету девушка Виктория мечтала о счастье: она хотела быть пионервожатой, стоять на линейке и иметь ребенка. А Семен грезил о карьере дипломата и пышных приемах у английской королевы. Счастье у всех разное… 

В послевоенное время люди мечтали, хотели освободиться от прошлого и смотреть вперед. Однако мечты сталкивались с реальностью. Между Викторией и Семеном завязываются отношения, и их любовь станет главным испытанием. 

Фото: пресс-служба Театра на Литейном 

