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Спектакль "Счастье"
Сегодня, 13:00
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lesjasap

Спектакль "Счастье"

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Режиссер Андрей Могучий в соавторстве с Константином Филипповым сочинили современную сказку по мотивам произведений бельгийского драматурга Мориса Метерлинка.

Спектакль "Счастье" - это эксперимент режиссера Могучего. Поверх сказки Метерлинка он сочиняет свою историю, наполненную гротескными персонажами и виртуальным пространством.

Продолжительность постановки: 2 часа 40 минут. Идет с двумя антрактами.

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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