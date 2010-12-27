Режиссер Андрей Могучий в соавторстве с Константином Филипповым сочинили современную сказку по мотивам произведений бельгийского драматурга Мориса Метерлинка.

Спектакль "Счастье" - это эксперимент режиссера Могучего. Поверх сказки Метерлинка он сочиняет свою историю, наполненную гротескными персонажами и виртуальным пространством. Продолжительность постановки: 2 часа 40 минут. Идет с двумя антрактами.