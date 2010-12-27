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Новости Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Счастье"
Сегодня, 13:00
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lesjasap
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Спектакль "Счастье"

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Режиссер Андрей Могучий в соавторстве с Константином Филипповым сочинили современную сказку по мотивам произведений бельгийского драматурга Мориса Метерлинка.

Спектакль "Счастье" - это эксперимент режиссера Могучего. Поверх сказки Метерлинка он сочиняет свою историю, наполненную гротескными персонажами и виртуальным пространством.

Продолжительность постановки: 2 часа 40 минут. Идет с двумя антрактами.

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Категории: Куда сходить в Петербурге Театр

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