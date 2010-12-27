Спектакль "С Чарльзом Буковски за барной стойкой"

Вовлекающий живой спектакль с одним из самых провокативных писателей прошлого века, Чарльзом Буковски. Зритель сможет сложить собственную картинку из смеси истории писателя в наушниках и происходящего в баре. Случайные герои – посетители, бармены, завсегдатаи. Музыкальное оформление – рассказ Буковски. В его истории – воспоминания о бедности, разгульной жизни, одиночестве, любви и безумии на грани самоубийства. И о творчестве.
Место: Fiddler"s Green, Рубинштейна, 5
Возрастное ограничение: 18 +
Цена билета: от 900 рублей
Фото:
Обсуждение ( 0 )