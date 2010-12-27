Спектакль "Рюи Блаз"

Произведение Гюго оживет на сцене театра Северной Столицы.

В театре имени Андрея Миронова покажут спектакль по мотивам одноименной пьесы Виктора Гюго.



Продолжительность спектакля - 3 часа. Спектакль идет с одним антрактом.

Начало: 19:00

Адрес: Большой проспект, 75/35

Цена: от 1000 рублей