Спектакль "Рюи Блаз"

В театре имени Андрея Миронова покажут спектакль по мотивам одноименной пьесы Виктора Гюго.
Продолжительность спектакля - 3 часа. Спектакль идет с одним антрактом.
Начало: 19:00
Адрес: Большой проспект, 75/35
Цена: от 1000 рублей
Произведение Гюго оживет на сцене театра Северной Столицы.
В театре имени Андрея Миронова покажут спектакль по мотивам одноименной пьесы Виктора Гюго.
Продолжительность спектакля - 3 часа. Спектакль идет с одним антрактом.
Начало: 19:00
Адрес: Большой проспект, 75/35
Цена: от 1000 рублей
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