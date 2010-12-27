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Спектакль "Рюи Блаз"
Сегодня, 19:00
479
Rybka123

Спектакль "Рюи Блаз"

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Произведение Гюго оживет на сцене театра Северной Столицы.

В театре имени Андрея Миронова покажут спектакль по мотивам одноименной пьесы Виктора Гюго. 

Продолжительность спектакля - 3 часа. Спектакль идет с одним антрактом.

Начало: 19:00
Адрес: Большой проспект, 75/35
Цена: от 1000 рублей

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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