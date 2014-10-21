Спектакль представят 15 марта в Александринском театре. Начнется постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Руслан и Людмила" создали по мотивам одноименной поэмы А. С. Пушкина. Драма является первой работой на Основной сцене Александринского театра режиссера Антона Оконешникова.

Постановка была задумана как увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей. По сюжету Людмилу, дочь князя Владимира, похитили со свадебного ложа. Руслан и три его соперника отправляются на поиски.

