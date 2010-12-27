Спектакль "Рождение Сталина"

Автор спектакля – народный артист России, лауреат Государственных премий России Валерий Фокин.
Годы сталинизма и фигура Сталина – одна из самых сложных и болезненных тем российской истории. Тема до сих пор поистине трагическая. Но каждая трагедия имеет свои истоки, и театр обращается к ним. "Рождение Сталина" – спектакль о духовном, нравственном перерождении, об исчезновении человека и рождении тирана.
При подготовке спектакля использовались исторические документы, фрагменты из романа Фёдора Достоевского "Бесы", современные тексты. Роль молодого Иосифа Джугашвили исполнит приглашенный артист Владимир Кошевой, в роли Сталина – народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России Пётр Семак.
Место: пл. Островского, 6
Возрастное ограничение: 18+
Цена билета: от 500 рублей
Фото: alexandrinsky.ru
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