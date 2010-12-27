Спектакль "Рождение Сталина"

В Александринском театре покажут насыщенный историей спектакль.

Автор спектакля – народный артист России, лауреат Государственных премий России Валерий Фокин.

Годы сталинизма и фигура Сталина – одна из самых сложных и болезненных тем российской истории. Тема до сих пор поистине трагическая. Но каждая трагедия имеет свои истоки, и театр обращается к ним. "Рождение Сталина" – спектакль о духовном, нравственном перерождении, об исчезновении человека и рождении тирана.

При подготовке спектакля использовались исторические документы, фрагменты из романа Фёдора Достоевского "Бесы", современные тексты. Роль молодого Иосифа Джугашвили исполнит приглашенный артист Владимир Кошевой, в роли Сталина – народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и России Пётр Семак.

Место: пл. Островского, 6

Возрастное ограничение: 18+

Цена билета: от 500 рублей

Фото: alexandrinsky.ru