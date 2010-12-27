Спектакль "Ревизор"

"Чему смеетесь? Над собой смеетесь!" – именно эти слова впервые произнес гоголевский Городничий в 1836 году на сцене Александрийского театра. Как известно, сам император Николай I присутствовал на премьере комедии и много смеялся.
Эта ситуация с мнимым ревизором, которую Гоголю подсказал Пушкин, и смешна, и нелепа, и одновременно грустна. Зрители могут увидеть, как на сцене рождается абсурд: когда перед страхом разоблачения за важного человека приняли "сосульку, тряпку".
Когда: 4 февраля в 19:00.
Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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