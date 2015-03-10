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Спектакль "Ревизор"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ревизор"

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Спектакль покажут 13 июля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Ревизор" Театра эстрады имени Аркадия Райкина включит два произведения писателя – самого "Ревизора" и "Театральный разъезд после представления новой комедии". Вторая пьеса не у каждого на слуху. Именно она в сценической интерпретации режиссера Стаса Парфенова даст основу для столкновения. 

В роли Городничего будет художественный руководитель театра Юрий Гальцев. А Хлестаков явится своеобразным героем нашего времени. 

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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