Спектакль "Ревизор"

"Ревизор" Театра эстрады имени Аркадия Райкина включит два произведения писателя – самого "Ревизора" и "Театральный разъезд после представления новой комедии". Вторая пьеса не у каждого на слуху. Именно она в сценической интерпретации режиссера Стаса Парфенова даст основу для столкновения.
В роли Городничего будет художественный руководитель театра Юрий Гальцев. А Хлестаков явится своеобразным героем нашего времени.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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