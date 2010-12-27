Спектакль "Ревизор"

Любимая классика в новом исполнении.

Гоголевский "Ревизор", каждому известный по школьной программе, – популярное для постановки произведение. Сколько режиссеров, столько и взглядов на бессмертную комедию. Сергей Федотов пообещал, что его "Ревизор" максимально близок к оригиналу, без штампов постановки.

Ясная прозрачность и понятность, истинно авторский текст, почти полностью сохраненные сцены из комедии. Декорации и наряды, отправляющие в 19 век. Особая изюминка спектакля – народный артист России Сергей Мигицко.

Цена: 600 рублей

Адрес: Театр им. Ленсовета, Владимирский пр.,12

Фото: lensov-theatre.spb.ru