Спектакль "Ревизор"

Гоголевский "Ревизор", каждому известный по школьной программе, – популярное для постановки произведение. Сколько режиссеров, столько и взглядов на бессмертную комедию. Сергей Федотов пообещал, что его "Ревизор" максимально близок к оригиналу, без штампов постановки.
Ясная прозрачность и понятность, истинно авторский текст, почти полностью сохраненные сцены из комедии. Декорации и наряды, отправляющие в 19 век. Особая изюминка спектакля – народный артист России Сергей Мигицко.
Цена: 600 рублей
Адрес: Театр им. Ленсовета, Владимирский пр.,12
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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