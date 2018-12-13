Спектакль "Пьяные"

Спектакль получил "Золотую Маску" в 2016 году в номинации "Лучшая работа режиссера".

На сцене Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова (БДТ) покажут пьесу драматурга Ивана Вырыпаева "Пьяные", которую поставил Андрей Могучий. Спектакль получил "Золотую Маску" в 2016 году в номинации "Лучшая работа режиссера".

Эта история о способности человека изменить свою собственную жизнь и достичь истины. Героям пришлось пройти большой внутренний путь и переоценить все за одну ночь.

В актерском составе: В.А.Дегтярь, з.а.России, н.а.России Е.К.Попова, К.В.Разумовская, з.а.России В.Р.Реутов, В.С.Павлова, В.А.Княжев,Р.В.Барабанов, Е.Н.Славский, Ю.А.Дейнега, У.Е.Фомичева н.а.России М.Игнатова, з.а.России А.Петров/ А.Фалилеев, Д.Воробьев, А.Кучкова, Р.Насыров, А.Воробьев.

Используется нормативная бранная лексика.

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.