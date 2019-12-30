На сцене театра "Мастерская".

Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" покажут на сцене театра "Мастерская". Для зрителей старше 18 лет.

"Прошлым летом в Чулимске" - провинциальная история о том, на что способны люди в борьбе за свое счастье.

Постановочная группа:

Режиссер – Григорий Козлов

Режиссеры-педагоги – Галина Бызгу, Григорий Серебряный

Педагоги курса – Юрий Васильков, Таисия Калинченко, Григорий Углов, Алла Зимина, Любовь Алферова

Режиссер-ассистент – Илья Колецкий

Художник – Николай Слободяник

Художник по костюмам – Нина Штеренберг

Звуковой дизайн – Владимир Бычковский

Музыкальная аранжировка – Антон Горчаков

Звуковые эффекты – Михаил Гаврилов

Звукорежиссер – Александр Ларионов

Свет – Александр Рязанцев

Помощники режиссера – Валерия Василькова, Екатерина Затолокина, Алена Паршина

Действующие лица и исполнители:

Шаманов – Михаил Гаврилов

Пашка – Дмитрий Миков, Юрий Насонов, Симон Эвальд

Помигалов – Никита Капралов

Дергачев – Глеб Савчук

Мечеткин – Ричард Ардашин, Кирилл Гордлеев, Леван Цискадзе

Еремеев – Фома Бызгу, Гиорги Голошвили

Валентина – Сайма Висти, Кристина Куца

Кашкина – Юлия Вибе, Дарья Завьялова, Мария Столярова

Хороших – Дарья Соловьева, Анастасия Стебнева

Спектакль идет с одним антрактом.