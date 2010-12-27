На сцене Театра им. В.Ф.Комиссаржевской.

На сцене Театра им. В.Ф.Комиссаржевской покажут спектакль "Прошлым летом в Чулимске". Пьеса "Прошлым летом в Чулимске" стала последней в творчестве драматурга Александра Вампилова.

"Прошлым летом в Чулимске" - провинциальная история о том, на что способны люди в борьбе за свое счастье.

Актеры/Исполнители: з.а.России Н.Попова/ О.Арикова, з.а.России Е.Симонова, А.Кудренко, И.Батарев, з.а.России А.Худолеев, з.а.России Е.Ганелин, Е.Бакулин/ С.Бызгу, з.а.России А.Горин, Е.Нилова

Продолжительность 3 часа