Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" покажут на сцене театра "Мастерская". Для зрителей старше 18 лет.
"Прошлым летом в Чулимске" - провинциальная история о том, на что способны люди в борьбе за свое счастье.
Действующие лица и исполнители:
Шаманов – Михаил Гаврилов
Пашка – Дмитрий Миков, Юрий Насонов, Симон Эвальд
Помигалов – Никита Капралов
Дергачев – Глеб Савчук
Мечеткин – Ричард Ардашин, Кирилл Гордлеев, Леван Цискадзе
Еремеев – Фома Бызгу, Гиорги Голошвили
Валентина – Сайма Висти, Кристина Куца
Кашкина – Юлия Вибе, Дарья Завьялова, Мария Столярова
Хороших – Дарья Соловьева, Анастасия Стебнева
Спектакль идет с одним антрактом.
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