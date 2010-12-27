Для зрителей 18+.

Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" покажут на сцене театра "Мастерская". Для зрителей старше 18 лет.

"Прошлым летом в Чулимске" - провинциальная история о том, на что способны люди в борьбе за свое счастье.

Действующие лица и исполнители:

Шаманов – Михаил Гаврилов

Пашка – Дмитрий Миков, Юрий Насонов, Симон Эвальд

Помигалов – Никита Капралов

Дергачев – Глеб Савчук

Мечеткин – Ричард Ардашин, Кирилл Гордлеев, Леван Цискадзе

Еремеев – Фома Бызгу, Гиорги Голошвили

Валентина – Сайма Висти, Кристина Куца

Кашкина – Юлия Вибе, Дарья Завьялова, Мария Столярова

Хороших – Дарья Соловьева, Анастасия Стебнева

Спектакль идет с одним антрактом.