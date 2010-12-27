Спектакль "Прошлым летом в Чулимске" покажут на сцене театра "Мастерская". Для зрителей старше 18 лет.
"Прошлым летом в Чулимске" - провинциальная история о том, на что способны люди в борьбе за свое счастье.
Постановочная группа:
Режиссер – Григорий Козлов
Режиссеры-педагоги – Галина Бызгу, Григорий Серебряный
Педагоги курса – Юрий Васильков, Таисия Калинченко, Григорий Углов, Алла Зимина, Любовь Алферова
Режиссер-ассистент – Илья Колецкий
Художник – Николай Слободяник
Художник по костюмам – Нина Штеренберг
Звуковой дизайн – Владимир Бычковский
Музыкальная аранжировка – Антон Горчаков
Звуковые эффекты – Михаил Гаврилов
Звукорежиссер – Александр Ларионов
Свет – Александр Рязанцев
Помощники режиссера – Валерия Василькова, Екатерина Затолокина, Алена Паршина
Действующие лица и исполнители:
Шаманов – Михаил Гаврилов
Пашка – Дмитрий Миков, Юрий Насонов, Симон Эвальд
Помигалов – Никита Капралов
Дергачев – Глеб Савчук
Мечеткин – Ричард Ардашин, Кирилл Гордлеев, Леван Цискадзе
Еремеев – Фома Бызгу, Гиорги Голошвили
Валентина – Сайма Висти, Кристина Куца
Кашкина – Юлия Вибе, Дарья Завьялова, Мария Столярова
Хороших – Дарья Соловьева, Анастасия Стебнева
Спектакль идет с одним антрактом.
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