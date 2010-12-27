Спектакль "Прощание в июне"

Студенческая история о любви и выборе пути.

Комедия одного из самых талантливых советских драматургов, Александра Вампилова, – ностальгическая история о студентах поры 60-х.

Выпускники театрального курса расскажут, какие пути выберут молодые люди, вставшие на пороге взрослой жизни. Любовь, сделка с совестью, стечение обстоятельств – все эти темы популярны и сейчас. Главный герой Николай Колесов – молодой ученый с потенциалом знакомится на остановке с девушкой... Что же будет дальше?

Помимо студентов на сцене и профессиональный актер – народный артист РФ Игорь Волков.

Цена: от 500 рублей

Адрес: Учебный театр "На Моховой", Моховая ул. д. 35

Фото: учебныйтеатр.рф