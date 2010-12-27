Спектакль "Прощай! / Fare Thee Well!" в постановке Studio Dries Verhoeven

Проходит в рамках фестиваля искусств "Точка доступа".

Голландский художник-экспериментатор Дрис Верхувен начал работать над проектом Fare Thee Well! в 2013 году, во время мирового экономического кризиса. Fare Thee Well! – это предложение задуматься о времени как потоке изменений. Если смотреть через телескоп в будущее через какое-то время оно вдруг становится прошлым. Изображения в глазке было реальностью всего несколько секунд. Насколько долговечно то, что кажется нам обыденным?

Место: Ладожский вокзал (Заневский пр-т, д. 73)

Цена: 300 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: kudago