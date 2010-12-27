В театре на "Литейном".

В театре на "Литейном" покажут спектакль "Превращение". Эот театральное сочинение режиссёра Геннадия Тростянецкого 2018 года по рассказу Metamorphosis Франца Кафки 1912 года в переводе с немецкого Соломона Апта.

Ассистенты режиссёра:

По музыкальному оформлению – Юрий Турчин

По звуку – Андрей Телятников, Наталия Котисова

По драматургической композиции – Александр Козырев

По пантомиме – Павел Мансуров, Николай Курушев

Автор зонгов – Ася Ширшина

Художники-постановщики:

Сцена – Денис Денисов

Костюмы – Таисия Хижа

Грим – Наталья Кривовязова

Свет – Денис Дьяченко

Консультант по языку жестов – Ольга Парфёнова