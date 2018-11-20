Спектакль "Поздняя любовь"

Молодежный театр на Фонтанке поставил лучшую пьесу А. Н. Островского.

Гостям Молодежного театра на Фонтанке представят пьесу Островского о жизни в отдаленном городке. Режиссером постановки выступил Владимир Туманов. При минимальных декорациях постановка демонстрирует взаимоотношения между героями и раскрывает человеческие души.

"Поздняя любовь" повествует о девушке Людмиле из бедной семьи, которая влюбилась в безрассудного азартного Николая. Героиня делает все, чтобы спасти своего возлюбленного, однако не всегда ее действия приводят к хорошему.

Продолжительность постановки: 3 часа. Идет с антрактом на малой сцене.