Спектакль "Повелитель мух"

1 марта зрители увидят инсценировку знакового романа XX века Уильяма Голдинга.

Создателю романа, который сегодня считают классикой современной литературы и лучшим описанием своего столетия, пришлось обойти с десяток издательств, чтобы его книга увидела свет.

Эта история о жутких приключениях группы мальчишек, которые в результате авиакатастрофы оказались без взрослых на необитаемом острове. События, описанные в произведении, считаются аллегорией на страшные события мировой истории.

Мальчикам неожиданно пришлось повзрослеть и лишиться своего детского восприятия на мир. Эта история очень мрачная и безнадежная.

Автор полагал, что человек, задающий себе вопрос о безнадежности, значит, что надежда еще есть.

Адрес: ул. Рубинштейна, д. 18, Малый драматический театр — Театр Европы

Стоимость билетов: от 200