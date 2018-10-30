  1. Главная
Спектакль "Последний этаж"
Сегодня, 19:00
150
Спектакль представят 12 октября во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль можно описать следующей цитатой: "Любовь действует наугад, как придется, и всегда падает вам на голову неожиданно, как чума". Все произошло на лестничной клетке небоскреба. 

По сюжету адвокат Роман затевает капитальный ремонт в новой квартире, чем раздражает соседку Викторию. В какой-то момент терпению девушки приходит конец, и она решает выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме. Так персонажи и познакомились, после события разворачиваются абсолютно непредсказуемо. 

Фото: пресс-служба "Современного Театра Антрепризы" 

