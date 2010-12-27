Спектакль "Последнее китайское предупреждение"

В Молодежном театре на Фонтанке пройдет постановка по произведению Брехта.

На большой сцене Молодежного театра на Фонтанке сыграют спектакль по мотивам пьесы Брехта "Добрый человек из Сычуани". В режиссерской театральной версии постановка получила название "Последнее китайское предупреждение".

По сюжету произведения в небольшой городишко Поднебесной прибывают три Бога, которые хотят отыскать на Земле хоть одного доброго человека. Главным претендентом на звание достойного представителя рода оказывается женщина легкого поведения Шен Де. Но даже ей приходится балансировать на грани между злом и добром. Для этого героиня создает образ расчетливого и жестокого "брата" Шой Да, переодеваясь в которого, принимает справедливые, но иногда и тяжелые решения для собственного благополучия.

Драматическая притча пройдет с двумя антрактами. Начало представления: 18.00. Продолжительность: 4 часа.