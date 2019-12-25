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Спектакль "Попрыгунья"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Попрыгунья"

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Спектакль покажут 9 ноября в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрители театра любят спектакль "Душечка" по одноименному рассказу А. П. Чехова, поставленный Александрой Мамкаевой. Режиссер вновь обращается к автору: в центре снова женщина, но уже иная. 

По сюжету Ольга Ивановна вращается в светском обществе, вокруг нее – артисты, певцы, художники и писатели. Все они уверяют девушку в "талантах" и будущем успехе. Супруг Осип Степаныч, работающий в больницах, кажется на фоне ярких знакомых скучным человеком. Так, героиня заводит роман с молодым художником. Только правдивы ли его слова о любви? 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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