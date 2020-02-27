Спектакль "Попрыгунья"

Зрители театра знают и любят спектакль "Душечка" по одноименному рассказу А. П. Чехова, поставленный Александрой Мамкаевой. Режиссер вновь обращается к автору, в центре – снова женщина, но уже иная.
По сюжету Ольга Ивановна вращается в светском обществе, вокруг нее – артисты, певцы, художники и писатели. Все они уверяют девушку в "талантах" и будущем успехе.
Супруг Осип Степаныч, работающий в больницах, кажется на фоне ярких знакомых скучным человеком. Так, героиня заводит роман с молодым художником. Только правдивы ли его слова о любви?
Фото: pxhere
