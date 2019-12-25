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Спектакль "Полярная болезнь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Полярная болезнь"

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Спектакль покажут 21 сентября в Театре имени Комиссаржевской. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Спектакль покажет и отсылки к северному фольклору, и историю женской дружбы, и силу духа несломленных русских женщин.

В конце XIX века этнографы зафиксировали распространенную среди северян экзотическую болезнь – мерячение. Жертвы впадали в транс: они пели песни на неизвестных языках, теряли самоконтроль, а также шли за Полярной звездой. Местные называли явление "общением с духами". 

По мнению ученых, поведение пациентов имело сходство с шизофренией. Мерячение ограничивалось с юга полярным кругом. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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