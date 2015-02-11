Спектакль "Покровские ворота"

Эта постановка – воспоминание о старой Москве, а также светлая ностальгия по той общности, которая существовала между людьми. И вера в то, что теплота к нам вернется. Ветер времени все же не может разрушить вечные основы. К ним тянулся и будет тянуться любой человек, пусть он порой себе в этом и не признается.
На сцену выйдут Егор Лесников, Олег Куликович, Сергей Ионкин, Дарья Юргенс, Мария Лысюк, Владимир Бойков, Виктория Зайцева и Арсений Воробьев.
Фото: baltic-house.ru
