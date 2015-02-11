  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Покровские ворота"
Сегодня, 19:00
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Покровские ворота"

0 0

Спектакль представят 17 сентября в "Балтийском доме". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Эта постановка – воспоминание о старой Москве, а также светлая ностальгия по той общности, которая существовала между людьми. И вера в то, что теплота к нам вернется. Ветер времени все же не может разрушить вечные основы. К ним тянулся и будет тянуться любой человек, пусть он порой себе в этом и не признается. 

На сцену выйдут Егор Лесников, Олег Куликович, Сергей Ионкин, Дарья Юргенс, Мария Лысюк, Владимир Бойков, Виктория Зайцева и Арсений Воробьев.

Фото: baltic-house.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии