Спектакль "Покровские ворота"

Спектакль представят 17 сентября в "Балтийском доме". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Эта постановка – воспоминание о старой Москве, а также светлая ностальгия по той общности, которая существовала между людьми. И вера в то, что теплота к нам вернется. Ветер времени все же не может разрушить вечные основы. К ним тянулся и будет тянуться любой человек, пусть он порой себе в этом и не признается.

На сцену выйдут Егор Лесников, Олег Куликович, Сергей Ионкин, Дарья Юргенс, Мария Лысюк, Владимир Бойков, Виктория Зайцева и Арсений Воробьев.

Фото: baltic-house.ru